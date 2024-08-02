Köpeğe eziyet edip, kendisini görüntüleyen kişilere tehditler savuran saldırgan tutuklandı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:42

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:42

Eskişehir'de köpeğe şiddet uyguladığı ve kendisini görüntüleyen kişileri tehdit ettiği suçlamasıyla 2'nci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Y.K., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. İfadesi alınan şahıs, mahkemece 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamasıyla tutuklandı.