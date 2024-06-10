Köpeğe istismarda bulunan üniversite temizlik personeli serbest bırakıldı
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tuvaletinde köpeğe istismar ettiği sırada öğrenciler tarafından yakalanan temizlik personeli, başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
7 Haziran’da Harran Üniversitesi’ndeki olayda, rektörlük binasında temizlik görevlisi olarak çalışan kişinin, Veteriner Fakültesi’nde bulunan bir köpeği alıp, İlahiyat Fakültesi’nin tuvaletine getirerek, istismarda bulunduğu iddia edildi.
Köpeğin istismar edildiğini fark eden öğrenciler, durumu üniversite yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınan temizlik personeli, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nün, konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında temizlik personeli görevden uzaklaştırıldı.
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