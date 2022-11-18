Köpeğe istismarda bulunurken yakalanmıştı! 'Şeytana uydum' dedi

Aydın'da ağaçlık bir alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemedeki ifadesinde köpeğe tecavüz ettiğini kabul eden şahıs, "Eşimle uzun süredir cinsel ilişki yaşamadığım için şeytana uydum" diyerek kendisini savundu.

İHA
18 Kasım 2022 Cuma, 15:56
Köpeğe istismarda bulunurken yakalanmıştı! 'Şeytana uydum' dedi
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Efeler ilçesinde meydana gelen olayda geçen günlerde bir kişi, ağaçlık alanda köpeğe tecavüz edildiğine kayda aldı. Görüntülenen M.B. (56), kendisini yakalayan kişiyi görünce hızla olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar ve çekilen görüntü üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonunda M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakim karşısına çıkartılan M.B, "Köpek yanıma geldi. Tost verdim. Elimdeki birayı içmek için çalılık alana gittim. Üstüm başım kıl olmasın diye kıyafetlerimi çıkardım. Eşimle uzun süredir cinsel ilişki yaşamadığım için şeytana uydum. Köpeğin cinsel organını elledim. Tecavüz etmiş olabilirim. Aşırı alkollüydüm" şeklinde ifade verdi.


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