Eski bir çalışan AKP’li Ümraniye Belediyesi için 'hayvanları öldürüyor’ iddiasında bulundu

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

İstanbul’da AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin hayvan barınağına ilişkin Dost Derneği ve eski bir barınak çalışanı, çeşitli nedenlerle barınağa getirilen hayvanlarla ilgilenilmediğini, hayvanların acı çekerek öldüğünü ve birçok hayvanın uyutulduğunu iddia etti.

Barınakta iki yıla yakın görev yaptığını belirten eski çalışan, hayvanların gördüğü kötü muameleyi görüntüledi. Eski çalışan, “Bu işe 2021’de taşeron işçi olarak başladım. Yaşananlardan sonra psikolojik olarak çöküş yaşadım. Çünkü barınakta hayvanlar acı çekerek ölüyor” dedi. Yaralı gelen hayvanlarla ilgilenen kimsenin olmadığını belirten eski çalışan, “Burada göreve başladığımda barınağa yaralı hayvanlar geldiğini gördüm. Mesela trafik kazası geçirmiş bir köpek. Hayvan günlerce bağırıyor, acı çekiyor. Sonra da kendiliğinden ölüyor. Barınakta ilgilenen kimse yok” ifadelerini kullandı.

Uzun süre barınakta yaşayan sağlıklı hayvanların ise uyutularak öldürüldüğünü aktaran eski çalışan “Normalde uyutma işlemini yapan görevli namaz kılacağını söyleyip orada görevi bu olmayan bir arkadaşa iğneleri veriyordu. Ertesi gün gelip baktığımda ise hayvanlar ölmüş oluyordu. Bu ölü hayvanları çöpe atıyorlar. Durumu fark edip arkadaşı uyardım ama işten atılma korkusu var. Öte yandan, uyutma işlemini zorla yapan arkadaşa da ‘Bu senin görevin’ demişler” dedi. Barınaktaki durumdan rahatsız olup görüntü kaydetmeye başladığını aktaran eski çalışan “Söz konusu birimin yöneticileriyle görüşmek istedim. Yaptığım görüşmelerde görüntüleri gösterdim. Sonra geçirdiğim bir iş kazası üzerine görev yerimi değiştirdiler. Ancak hâlâ raporlu olduğum için nereye göndereceklerini bilmiyorum, aramadılar henüz” diye konuştu.

180 ŞİKÂYET VAR

“Şikâyet var” isimli internet sitesinde de bazı yurttaşların Ümraniye Belediye Barınağı’na ilişkin 180 ayrı şikâyette bulunduğu görüldü. İddiaları sormak için aradığımız Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde “14.00-16.00 arası hizmet veriyoruz” sesli mesajıyla karşılaştık. Söz konusu saatlerde aramamıza karşın yetkili birime ulaşamadık.