Köpeği köprüden aşağı attılar: 2 kişiye adli işlem!

Eskişehir’de soğuk kış gününde bir sokak köpeğini köprüden suya atan 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Köpeği köprüden aşağı attılar: 2 kişiye adli işlem!
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 20:54

Eskişehir’de bir şahsın sokak köpeğini köprüden suya attığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Yurttaşlar sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki gösterirken, Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Köpeği suya attığı tespit edilen M.C. ve T.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.


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