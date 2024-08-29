Köpeği tüfekle vurdu: Serbest bırakıldı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir köpeği tüfekle vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan H.H.C., adli kontrolle serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 22:20
Köpeği tüfekle vurdu: Serbest bırakıldı!
Abone Ol google-news

Olay, sabah saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi Pamukluören Sokak’ta meydana geldi. Bölgede yaşamını sürdüren bir vatandaş, tavuklarına saldırdığını iddia ettiği köpeğe tüfekle ateş etti.

Yaralanan köpek, kanlar içinde yerde kaldı. Silah sesini duyanlar, köpeğin yardımına koştu. Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince yaralı köpek tedavi altına alındı.

İhbarın ardından jandarma ekipleri de olay yerine geldi. Köpeğe ateş ettiği ifade edilen şahıs, jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şüpheli, karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.


Bodrum haberleri Köpek haberleri tüfek haberleri

İlgili Haberler

Sıcaktan bunalan sokak köpeği klimalı dükkanda serinledi

Sıcaktan bunalan sokak köpeği klimalı dükkanda serinledi
Amasya'da hayvana eziyete ödül gibi ceza! Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürüklemişti...

Amasya'da hayvana eziyete ödül gibi ceza! Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürüklemişti...
Amasya'da vahşet: Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükledi, o anlar kamerada

Amasya'da vahşet: Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükledi, o anlar kamerada
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler