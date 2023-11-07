Köpeğini 10 yerinden bıçaklamıştı... Gözaltına alındı

Adıyaman'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüpheli köpeğini 10 yerinden bıçakladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından köpek tedaviye, sahibi ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 14:44
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Adıyaman'ın Vartana köyünde dün akşam saatlerinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ismi açıklanmayan şüpheli, yaşadığı prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 10 yerinden bıçakladı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR!

Köpeğin sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Köpek belediye görevlileri tarafından veterinere götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin köpeği bıçaklayıp ağzını bağlaması ve kulübesine koyması yer alıyor.


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