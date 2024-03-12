Köpek besleme kavgası cinayetle sonlandı

Daha önce köpek besleme nedeniyle kavgalı olduğu iddia edilen İlhan Kalamaz ve komşusu Eren Ö. mahkeme öncesi karşılaştı. Eren Ö. araç içerisinde İlhan Kalamaz'a defalarca kurşun yağdırdı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:47
Köpek besleme kavgası cinayetle sonlandı
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Olay, Selimpaşa Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre köpek besleme nedeniyle daha önce kavgalı olan İlhan Kalamaz ve komşusu Eren Ö. mahkemelik oldu. Yarın görülecek duruşma öncesi bu sabah karşılaşan ikili, yeniden tartıştı. Eren Ö. araç içerisindeki İlhan Kalamaz’a defalarca kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalamaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil zanlısı polis tarafından kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma devam ederken savcı tarafından soruşturma başlatıldı.


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