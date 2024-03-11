Köpek dövüştürenlere suçüstü: 83 kişiye ceza kesildi
Niğde’de köpek dövüştüren 83 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan kişilere 533 bin 275 lira ceza uygulandı.
Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde merkeze bağlı Gösterli Köyü’nde köpek dövüştürüldüğü bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 83 şüpheliyi köpek dövüştürürken suçüstü yakaladı.
Dövüştürülen 2 köpek şüphelilerin elinden alınarak hayvan rehabilitasyon merkezine teslim edilirken, 83 şüpheliye 533 bin 275 TL para cezası kesildi.
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