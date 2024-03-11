Köpek dövüştürenlere suçüstü: 83 kişiye ceza kesildi

Niğde’de köpek dövüştüren 83 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan kişilere 533 bin 275 lira ceza uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:42
Köpek dövüştürenlere suçüstü: 83 kişiye ceza kesildi
Abone Ol google-news

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde merkeze bağlı Gösterli Köyü’nde köpek dövüştürüldüğü bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 83 şüpheliyi köpek dövüştürürken suçüstü yakaladı.

Dövüştürülen 2 köpek şüphelilerin elinden alınarak hayvan rehabilitasyon merkezine teslim edilirken, 83 şüpheliye 533 bin 275 TL para cezası kesildi.


Köpek haberleri Niğde haberleri HAYVAna şiddet haberleri

İlgili Haberler

Hayvana şiddet bitmiyor: 'Adalet duygusu tatmin edilmiyor'

Hayvana şiddet bitmiyor: 'Adalet duygusu tatmin edilmiyor'
Adana'da hayvana şiddet uygulayan 2 zanlı 15 gün hayvan bakımevinde temizlik yapacak

Adana'da hayvana şiddet uygulayan 2 zanlı 15 gün hayvan bakımevinde temizlik yapacak
Hayvana şiddetin sonu gelmiyor... 'Başıboş insan', kedinin uyuduğu yuvayı yumruğuyla parçaladı

Hayvana şiddetin sonu gelmiyor... 'Başıboş insan', kedinin uyuduğu yuvayı yumruğuyla parçaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'

Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'
Semicenk, Osmangazi Meydanı’nda unutulmaz bir veda konseriyle askerliğe uğurlandı

Semicenk, Osmangazi Meydanı’nda unutulmaz bir veda konseriyle askerliğe uğurlandı
105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası

105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası
Yüsra Geyik, ‘Rüya’ karakteri ile Taş Kağıt Makas’ın kadrosuna dahil olacak

Yüsra Geyik, ‘Rüya’ karakteri ile Taş Kağıt Makas’ın kadrosuna dahil olacak
Yerel seçime haftalar kaldı: İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı

Yerel seçime haftalar kaldı: İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı
Yeşilçam’ın usta ismi Şener Şen cenazede fotoğraf israrına çileden çıktı…

Yeşilçam’ın usta ismi Şener Şen cenazede fotoğraf israrına çileden çıktı…
İmamoğlu'ndan 'son seçimim' diyen Erdoğan'a: 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'

İmamoğlu'ndan 'son seçimim' diyen Erdoğan'a: 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'
Binlerce çift 1 yıl dolmadan boşandı

Binlerce çift 1 yıl dolmadan boşandı