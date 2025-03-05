Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde, köpeklerden korkup tek katlı evin çatısına çıkan kızıl geyik, aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düşüp öldü. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü
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DHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:14

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde köpeklerden korkup, tek katlı evin çatısına çıkan kızıl geyik, aşağı inerken 3 metreden düşüp, öldü. Geyiğin düşme anı cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Bölgede doğaya bırakılan kızıl geyiklerden biri, yerleşim yerlerine yaklaştığı sırada iddiaya göre köpeklerden korkunca, yakındaki tek katlı müstakil evin çatısına çıktı. Kızıl geyiği çatıda görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre çatıda kalan kızıl geyik, aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden kafa üstü düştü. Zemine çarpan geyik yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, kızıl geyiğin öldüğünü belirledi. Kızıl geyik inceleme sonrası götürüldü.

Kızıl geyiğin çatıya çıktığı anlar, belde sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde; çatıdaki geyiği görenlerin, "Atlayacak. Atlarsa yaralanır" dediği sırada hayvanın aşağı inmek için hamle yaptığı, bu sırada dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı. (


Etiketler: #afyonkarahisar #kızıl geyik #Geyik

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