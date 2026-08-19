Köpeklerden sonra şimdi de kediler hedefte: Toplatılmalarını istediler!

Türkiye'de "katliam yasası" olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin üzerinden iki yıl geçti.

2 Ağustos 2024'te uygulanmaya başlanan düzenleme sokaktaki sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklarda bakılmasını öngörüyor.

Ayrıca "İnsan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak" sokak hayvanlarına ötanazi yapılabileceğine hükmediyor.

Resmi açıklamalara göre aradan geçen iki yılda başta sokak köpekleri olmak üzere binlerce hayvan toplatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ: SOKAK HAYVANLARININ YÜZDE 92,35'İ TOPLANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 17 Haziran'da yaptığı bir paylaşımda sokak hayvanlarını toplama işlemlerinin 63 ilde tamamlandığını söyledi.

Çiftçi 18 Temmuz'da yaptığı bir konuşmada ise Türkiye'deki sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'inin toplandığını açıkladı.

KÖPEKLERDEN SONRA ŞİMDİ DE KEDİLER HEDEFTE!

"Katliam yasası" ile birlikte sosyal medyada köpekler hedef gösterilmeye devam ederken; son hedef de kediler oldu.

Sokak köpeklerini hedef alan paylaşımlarıyla bilinen "Başıboş Köpek Tehlikesi" isimli X hesabı, bu kez de kedileri hedef gösterdi.

"KAMUSAL ALANLARDAN UZAKLAŞTIRILMALI"

İlgili hesabın paylaşımında "Kedi popülasyonu acilen kontrol altına alınmalı ve hastane, ibadethane, gıda servis edilen yerler başta olmak üzere kamusal alanlardan kediler uzaklaştırılmalıdır" talebi yer aldı.

"BAŞIBOŞ KEDİ SORUNU" İSİMLİ HESAP AÇTILAR

Öte yandan "Başıboş Kedi Sorunu" isimli bir hesap da açıldı.

Kedileri hedef alan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"DUYURU

Kontrolsüz besleme ile popülasyon patlaması yaşayan başıboş kedileri hastane, market, restoran, cami ve apartman ortak kullanım alanları dahil her yerde halkımıza dayatmaya çalışıyorlar.

Kediler insanlardan temizdir gibi deli saçması argümanlar ile insanımızı bu bariz sağlık tehdidi altında yaşamaya mahkum edip, karşı çıkanı linç ediyorlar.

Temiz çevrede yaşamak anayasal bir haktır. Tuzu kuru olan bir kesim kendini tatmin edecek diye garibanın çocuğu kedi tırmalaması sonucu kuduzdan ölemez. Bunu kabul edemeyiz.

Sanılanın aksine hazır yem ile çoğalttıkları kediler fare gibi haşereleri engellemiyor. Aksine yem artıkları sebebiyle haşereler çoğalıyor.

Kedi popülasyonu acilen kontrol altına alınmalı ve hastane, ibadethane, gıda servis edilen yerler başta olmak üzere kamusal alanlardan kediler uzaklaştırılmalıdır.

'KediSorunu' sayfasını takip edip, ihbarlarınızı mesaj yoluyla iletebilirsiniz."

O PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

X'te, kedileri hedef alan o paylaşıma yüzlerce tepki geldi.

İşte o tepkilerden bazıları...