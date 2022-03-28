Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra'dan acı haber!
Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'dan acı haber geldi. Mahra tedavisinin 23. gününde yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde başıboş köpeklerden korkup yola atlayan Mahra, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Bugün acı haber geldi. 23 gündür yaşam savaşı veren küçük Mahra hayatını kaybetti.
Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2. kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.
Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23. gününde yaşamını yitirdi. Mahra Melin'in ölüm haberini alan ailesinin üzgün olduğu belirtildi. Mahra'nın cenazesi, yarın öğle vakti Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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