Cihan Ayger kimdir, nereli? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Ayger ne iş yapıyor?

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger ile aşk yaşıyor. Ünlü çift, dün dünyaevine girdi. Peki, Cihan Ayger kimdir, nereli? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Ayger ne iş yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:38
Cihan Ayger kimdir, nereli? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Ayger ne iş yapıyor?
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İki sezon boyunca Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, Cihan Ayger ile evlendi. Peki, Cihan Ayger kimdir, nereli? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Ayger ne iş yapıyor?

CİHAN AYGER KİMDİR?

Cihan Ayger, 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından metal üzerine çalışan bir şirkette 3 yıl boyunca satış uzmanı olarak görev aldı. 2013 yılında farklı bir şirkette satış ve teknik servis uzmanı olarak görev alan Cihan Ayger, genel endüstri ve bayii sorumluluğunu da üstlendi.

2017 yılında ise endüstriyel mineraller üreten uluslararası bir firmada, alüminyum kaplama ürün müdürü oldu. Şu anda ise bir şirketin İş Geliştirme Müdürü olarak görev alıyor.


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