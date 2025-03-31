Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:28

Güncelleme: 31.03.2025 - 11:28

Bayram tatili sebebiyle, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 29 Mart Cumartesi gününden itibaren ücretsiz geçişe açıldı. Peki, köprü ve otoyollar hangi tarihe kadar ücretsiz? 9 günlük tatilde köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR HANGİ TARİHE KADAR ÜCRETSİZ?

Belirtilen köprü ve otoyollar, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.