Büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan 279 kişi Şeker Bayramı’nda evinden uzakta: Adi suçluların arasında

Yayınlanma: 31.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2025 - 04:00

“Adalet ve özgürlük” eylemlerine katıldıkları için tamamına yakınını gençlerin oluşturduğu 279 tutuklu, bayramı cezaevinde geçiriyor.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Trabzon milletvekili, avukat Sibel Suiçmez, özellikle İstanbul’da hem Emniyet’te hem adliye boyutunda adeta düşman hukuku uygulandığına dikkat çekti. “İlk etapta tüm gözaltılara tutuklama kararı verdiler” diyen avukat Suiçmez, “Tepkilerden sonra biraz daha yumuşar gibi olunsa da hukuksuz süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘YANLARINA KALMAYACAK’

İlk günden cezaevi sürecine kadar kötü muamelenin devam ettiğini belirten avukat Suiçmez, “7-8 saat ters kelepçe ile araçlarda bekletilen çocuklar var. Bunu yaparak gözaltı sürecini de başlatmamış oluyorlar. Ayrıca bu yöntemi darp izlerinin geçmesini beklemek için yaptıkları yönünde iddialar var. Hem fiziksel hem psikolojik şiddet var. Hayatlarında karakol görmemiş bu çocukları adi suçluların arasına koymuşlar” dedi.

Gözaltı bile gerektirmezken yatarı olmayan bu maddeden çocukları tutuklamalarının amacı başka diyen avukat Suiçmez sözlerine şöyle devam etti:

“Bu uygulamalarla hem alanlarında başarılı pırıl pırıl çocukları hem de onların ailelerini baskı altına alıp korkutmak, sindirerek tepkisiz hale getirmek istiyorlar. ‘Yaparız yanımıza da kâr kalır’ sananlar yanılıyor. İşkence, kötü muamele gibi tüm hukuksuz uygulamaları tespiti yapılıyor. Bu kişilerin hepsi hukuksuz davranışlarının cezasını çekecek. Konuya ilişkin gerekli girişimleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz”

ANLAMLI ZİYARET

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin ve Sinan Can Karahan’ın aileleriyle dün bir araya geldi. Çelik, “Tüm gençlerimiz özgürlüklerine kavuşana dek de burada olacağız. Biz mücadele edeceğiz ve her şey çok güzel olacak” dedi.

‘GÜÇLÜ KALIN, VAZGEÇMEYİN’

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu öğrencilerden Utku Özay, gönderdiği bayram mesajında, “Güçlü kalın” çağrısı yaptı. Özay mektubunda şunları söyledi: “Burada iyiyiz, gururluyuz. Dik duruşumuzu asla bozmuyoruz. Sizin dışarıda verdiğiniz mücadelenin farkındayız. Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Güçlü kalın, mücadeleden vazgeçmeyin. Onlar gidecek, bu yaptıklarının cezasını çekecekler. Hayallerimizdeki dünyayı yaratacağız. Güzel günler çok yakın, mücadeleye devam.”

‘SİLİVRİ SOĞUK DEĞİLMİŞ’

18 yaşında tutuklu bir genç kızın sosyal medyada paylaşılan mektubunda ise şu ifadeler yer aldı: “Hepinizi çok seviyorum. Silivri soğuk falan değilmiş. En kısa sürede aranızdayım. Korkmayın, güzel günler göreceğiz. Koğuşlar arası çok ünlüyüm, darısı insanların arasında da."