Köprüçay Irmağı'na giren Mehmet, boğuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay Irmağı'na giren Mehmet Özdemir (28), akıntıya kapılarak boğuldu. Özdemir'in cansız bedeni, ekiplerce sudan çıkarıldı.
Karabük Mahallesi'nde; 31 Temmuz Pazar saat 15.00 sıralarında ailesi ile piknik yapmak için Köprüçay Irmağı kenarına giden Mehmet Özdemir, suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Özdemir, akıntıya kapıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Aram Kurtarma (SAK) Timi, Side SAK, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmaların ardından Özdemir'in cesedine ulaştı.
Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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