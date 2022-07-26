Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'suda boğulma' genelgesi

26 Temmuz 2022 Salı, 12:14

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında meydana gelen 476 suda boğulma olayında 244 kişin hayatını kaybetmesi, 287 kişinin kurtarılması üzerine 81 İl Valiliğine “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi.

Genelgede denizler, göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

Boğulma olaylarının engellenmesine yönelik tedbirler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesince “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır” hükmü hatırlatılarak, boğulma olaylarının önüne geçilmesi için valiliklerden çeşitli tedbirlerin alınması istendi.