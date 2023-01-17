İstanbul'da 'lodos' etkisi: Büyükçekmece'de dev dalgalar havadan görüntülendi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 14:50

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 14:51

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde lodos etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından bugün lodos etkisini gösterirken Büyükçekmece'de dev dalgalar kıyıya vurdu.

Albatros Sahili'nde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı görüldü.

Sahile vuran dalgalar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre lodosun yarında etkili olması bekleniyor.