İstanbul'da 'lodos' etkisi: Büyükçekmece'de dev dalgalar havadan görüntülendi
Büyükçekmece'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. Büyükçekmece kıyılarına vuran dalgalar drone ile görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde lodos etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından bugün lodos etkisini gösterirken Büyükçekmece'de dev dalgalar kıyıya vurdu.
Albatros Sahili'nde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı görüldü.
Sahile vuran dalgalar havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre lodosun yarında etkili olması bekleniyor.
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