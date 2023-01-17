Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi. Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte lodosun cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.
BALIKÇILAR HAVANIN NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYOR
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda ağ bakımı yaparak havanın normale dönmesini beklediklerini söyledi.
Pehlivanoğlu, lodosun etkisini yitirmesiyle balıkçıların yeniden nasibini aramak için denize açılacağını kaydetti.
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