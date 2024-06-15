Son dakika... Köprüyü kapatıp SMA yazılı araçla eylem yapan şahıs tutuklandı
Son dakika haberi... Boğaziçi Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak SMA'lı çocuklar eylem yapan Resul Can Çatı tutuklandı.
İstanbul'da üzerinde 'SMA' yazılı araçla Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde durdurup eylem yapan ve bir süre çift yönlü ulaşıma kapanmasına neden olan Resul Can Çatı tutuklandı.
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