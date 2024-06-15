Son dakika... Köprüyü kapatıp SMA yazılı araçla eylem yapan şahıs tutuklandı

Son dakika haberi... Boğaziçi Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak SMA'lı çocuklar eylem yapan Resul Can Çatı tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 17:16
Son dakika... Köprüyü kapatıp SMA yazılı araçla eylem yapan şahıs tutuklandı
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İstanbul'da üzerinde 'SMA' yazılı araçla Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde durdurup eylem yapan ve bir süre çift yönlü ulaşıma kapanmasına neden olan Resul Can Çatı  tutuklandı.

 


Resul Can Çatı haberleri
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