Son dakika... Köprüyü kapatıp SMA yazılı araçla eylem yapan şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 17:16

Güncelleme: 15.06.2024 - 17:17

İstanbul'da üzerinde 'SMA' yazılı araçla Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde durdurup eylem yapan ve bir süre çift yönlü ulaşıma kapanmasına neden olan Resul Can Çatı tutuklandı.