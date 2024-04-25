Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 314. günde sürdürülüyor: Kemik parçaları toprağın altında aranıyor

Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:32

Güncelleme: 25.04.2024 - 11:32

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Berzeg’in kayboluşundan 312 gün sonra, 23 Nisan’da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay’ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

CÜZDANDAN KİMLİK VE KREDİ KARTLARI ÇIKTI

Yapılan olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolon cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile parçalanmış halde 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 4 adet 10 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.

HAYVAN SALDIRISI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Berzeg’in, köpeği ile birlikte yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan pantolon ile malzemelerden bazılarının parçalanıp, yırtılmış olması, hayvan saldırısını güçlendirirken, aynı bölgede kemik parçalarının bulunması ve kafatasının ve iskelet bütünlüğünün bulunmaması, cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimalini gündeme getirdi.

BÖLGE 9 KEZ TARANMIŞTI

Korhan Berzeg’e ait eşyaların daha önce defalarca aranan bölgenin üst kısmında, patika yolda bulunması Alzheimer hastası olan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olma ihtimalini güçlendirirken, Berzeg kaybolduktan sonraki 130 gün boyunca, hem karadan hem de dronla havadan 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanda bir ize rastlanmaması ise yetkililer tarafından, bölgenin sık bitki örtüsü ile kaplı olmasına bağlandı.

YIRTICI KUŞLARLA İZ SÜRÜLMÜŞTÜ

Gönen ilçesinin yüksek rakımlı yerlerindeki mahallelerden başlayarak, Korhan Berzeg’in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi’ne doğru çalışmalarını, ormanda ve ovada sürdüren ekipler, aynı zamanda yırtıcı kuşları da takibe almıştı. Üzerinde yırtıcı kuşların yoğunlaştığı tespit edilen bölgede yapılan aramada ise bir koyun ve karga ölüsüyle karşılaşılmıştı.

Kemik parçalarının bulunduğu bölgede, yırtıcı kuşlarla iz sürülememesinin ve bugüne kadar bir bulguya rastlanmamasının nedeni de yine engebeli arazi ile sık bitki örtüsüne bağlandı.

59 PERSONEL, 1 KADAVRA KÖPEĞİ İLE İZ SÜRÜYOR

Korhan Berzeg’in kıyafet ve eşyaları ile kemik parçalarının bulunduğu bölgede, dün sabah itibarıyla yeniden arama çalışması başlatıldı. Ancak bir ize rastlanmadı. Bu sabah saat 08.00’de 1 kadavra köpeği ile birlikte yeniden araziye çıkan 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat Timi ile 3 Jandarma Asayiş Komando unsurundan oluşan 59 personel, alan taraması başlattı. Korhan Berzeg’'in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkii ile Turplu Mahallesi ve Gelgeç Mahallesindeki ormanda arama çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, diğer kemik parçalarının,

hava şartlarına bağlı olarak üstünün bitki örtüsüyle kaplanması ve toprak altında kalmış olması ihtimaline karşı alan taramasını kadavra köpeği ile detaylı olarak yürütüyor.

KIZI DNA ÖRNEĞİ İÇİN İNGİLTERE’DEN GELDİ

Öte yandan bulunan kemik parçalarının DNA analizi için, Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg, DNA örneği vermek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi. Yapılan karşılaştırma sonucu, kemik parçasının 314 gündür kayıp olan Korhan Berzeg’e ait olup olmadığı belirlenecek.