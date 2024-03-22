Korku dolu anlar... Seyir halindeki araçta yangın!
Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi acil servis önünde bir otomobil, seyir halinde iken aniden önünden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü son anda araçtan indi.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi acil servis önünde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 KK 335 plakalı otomobilden, seyir halinde iken aniden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü son anda araçtan indi.
Yangını gören yurttaşlar 112 acil servisi arayarak itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye gelinceye kadar yurttaşlar ve güvenlik görevlileri, kendi çabaları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlenen otomobile hızla müdahale etti, ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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