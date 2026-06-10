Korku dolu anlar kamerada: Saniyelerle kurtuldular

Kentin en önemli caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları kaldırıma düştü.

Olay sırasında yoldan geçen bazı yurttaşlar, beton parçalarından saniyelerle kurtulurken olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri muhtemel risklere karşı dış cephede tehlike oluşturacak malzemeye müdahale etti.

Binada mülk sahibi olanların girişimleriyle gerekli güvenlik önlemi alınarak bakım onarım çalışması başlatıldı.