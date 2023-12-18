LPG’li araç seyir halindeyken alev aldı!
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan araç alev alarak hurdaya döndü. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Olay, Çorlu-Ergene çevreyolu üzeri Yeşiltepe - Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Marmaracık Mahallesi istikametine seyir halinde Emrah Saltan idaresindeki 34 CIS 304 plakalı LPG’li cipin motor kısmından dumanlar yükseldi.
Sürücüler tarafından uyarılan Emrah Saltan, yol kenarına park ettiği aracından inip uzaklaştı. Alevlerin yükselmesinin ardından kısa sürede araç alev topuna döndü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken araç hurdaya döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Özgür Özel, Öcalan'ın bile gerisinde
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'