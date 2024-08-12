Korku dolu anlar… Telefonun bataryası bomba gibi patladı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dükkana tamir için getirilen cep telefonunun bataryasının adeta bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, teknik serviste çalışan işyeri sahibi Baki Bayraktar’ın tamir için bıraktığı cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patlayarak alev aldı.
Patlama sırasında kısa süreli panik yaşanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde telefonun patlaması ve içeride bulunan kişilerin panikle kaçması yer alıyor.
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