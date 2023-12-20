Korku dolu anlar... Yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı!

Üsküdar'da belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sonrası çıkan yangının ise söndürüldüğü aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:24
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İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


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