Korku dolu anlar... Yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı!
Üsküdar'da belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sonrası çıkan yangının ise söndürüldüğü aktarıldı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.
Çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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