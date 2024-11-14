Korku dolu dakikalar... Güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:34

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:09

Karabük merkeze bağlı Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde bu sabah korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; cam balkon yapım işiyle uğraşan Metin I., güvercin beslemek için asma tavana çıktı. Asma tavan Metin I.'nın ağırlığını kaldıramayıp çöktü. Metin I. da tavandan yerdeki masa ve dolap arasına düştü.

O anlar kameraya yansırken, Metin I. olayı hafif sıyrıklarla atlattı.