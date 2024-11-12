Kartal'da panik anları: Bir binanın balkonu çöktü
İstanbul, Kartal'da 3 katlı binanın 2'nci katında bulunan dairenin balkonu çöktü.
Atalar Mahallesi, Uzay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken bina sakinleri tahliye edildi, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.
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