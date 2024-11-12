Kartal'da panik anları: Bir binanın balkonu çöktü

İstanbul, Kartal'da 3 katlı binanın 2'nci katında bulunan dairenin balkonu çöktü.

Kartal'da panik anları: Bir binanın balkonu çöktü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:22

Atalar Mahallesi, Uzay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken bina sakinleri tahliye edildi, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.

 

 


Etiketler: #Bina #kartal

İlgili Haberler

Malatya’da iş cinayeti... Tadilat yapılan binada iskele çöktü: 2 ölü

Malatya’da iş cinayeti... Tadilat yapılan binada iskele çöktü: 2 ölü
Kartal'da bir binanın balkonu çöktü

Kartal'da bir binanın balkonu çöktü
Atatürk’ün doğduğu, çocukluğunu geçirdiği bina günümüzde soğuk bir ‘modern müzeye’ dönüşmüş: Ata’nın evinde düş kırıklığı

Atatürk’ün doğduğu, çocukluğunu geçirdiği bina günümüzde soğuk bir ‘modern müzeye’ dönüşmüş: Ata’nın evinde düş kırıklığı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler