Temizlik için çıktığı asma tavan çöktü: Kendini yerde buldu

Karabük’te bir iş yerinde asma tavanının çökmesi sonucu düşen kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Temizlik için çıktığı asma tavan çöktü: Kendini yerde buldu
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İHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:09

Olay Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde bulunan cam balkon işi yapılan dükkanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Metin I. isimli şahıs, işyerinde ofis olarak kullanılan alanın üzerine temizlik için çıktı.

Bir süre sonra ağırlığı kaldıramayan asma tavanın çökmesi sonucu şahıs kendini yerde buldu.

Korku dolu o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın masa ile dolap arasına düştüğü, şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı yer alıyor.


Etiketler: #karabük #tavan #çökme

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