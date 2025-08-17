Korku filmi gibi: Kimyasal madde yüklü TIR yanarak kilometrelerce yol gitti

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 13. kilometresi Gürgenyatak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azeri uyruklu Jamaladdin Mamadov idaresindeki Azerbaycan plakalı ve tiner, boya ve madeni yağ yüklü TIR, seyir halindeyken balatalarından çıkan yangın aracın dorsesine sıçradı.

TIR, fren tutmayınca alev alırken önce Çetin Y. yönetimindeki otomobile ve bir süre ilerledikten sonra da Bora U. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Savrularak bariyere çarpan hafif ticari aracın üzerine TIR'dan düşen yanan boya ve tiner kutuları aracı tamamen yaktı.

ALEV TOPU OLDU, KİLOMETRELERCE GİTTİ

Kazada otomobil sürücüsü Çetin Yıldırım yaralanarak hastanelik olurken, freni tutmadığı için duramayan TIR'dan dökülen yanan tiner ve boya kutuları yol kenarlarını ve orta refüjü alev topuna dönüştürdü. Ayrıca TIR yanarak yaklaşık 4 kilometre giderek Sarıışık mevkisinde durup tamamen yandı. TIR'ın yanan tiner ve boya kutularını döktüğü yol kenarındaki farklı ormanlık alanda da yangın çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hem yanan TIR'ı, hem de yol kenarındaki ormanlık alandaki yangına müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de ormanlık alandaki yangına müdahale ederken, orman yangını büyümeden ve ağaçlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Samsun Ankara yolu karşılıklı uzun bir süre araç trafiğine kapatılırken, yapılan söndürme çalışmalarının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.