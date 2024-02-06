Korkunç kaza... Araç devrildikten sonra alev aldı: Ölü ve yaralılar var!
Çatalca'da devrildikten sonra yanan otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesi Hanice Caddesi'nde Kubilay U. idaresindeki 34 ZAB 79 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından yanmaya başlayan otomobilde bulunan sürücü Kubilay U., Seda U., Çağla U., Nedret U. ile Turan U. çevredekilerin de yardımıyla yanan araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Turan U. ile Nedret U.'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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