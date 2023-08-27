Korkunç kaza... Otomobil takla attı: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı

Aksaray’da, takla atan otomobilin sürücüsü Mustafa Sabri Okumuş (49) yaşamını yitirdi, aynı aileden 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:08
Korkunç kaza... Otomobil takla attı: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı
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Aksaray Ankara kara yolu 28'inci kilometresinde saat 09.30 sıralarında; İstanbul’dan Konya'nın Ereğli ilçesine giden Mustafa Sabri Okumuş’un direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı.

Kazada, sürücü Mustafa Sabri Okumuş, eşi Dilber Okumuş (41) ile çocukları Fatma Sare (14) ,Mehmet Selim (7) ve Zeynep Sevde Okumuş (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Şarampoldeki otomobil, kamyonete halatla bağlanarak kayması engellendi. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Sabri Okumuş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mehmet Selim Okumuş ile Zeynep Sevde Okumuş’un durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi aksaray kaza

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