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Korkunç olay... Hava basılan lastik can aldı!

Korkunç olay... Hava basılan lastik can aldı!

2.08.2025 12:36:00
Güncellenme:
DHA
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Korkunç olay... Hava basılan lastik can aldı!

Iğdır'da Faruk Aycil, hava basılan lastiğin patlamasının ardından hayatını kaybetti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beton ve bims üretimi yapılan iş yerinde, Faruk Aycil'in kontrol etmek istediği hava basılan yük aracı lastiği, bir anda patladı. Lastiğin başında bir kişiyle konuşan Faruk Aycil, patlama sırasında bulunduğu yerden havaya fırlayıp düşerek ağır yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından paylaşılan taziye mesajında, "Odamız mükellefi Faruk Aycil, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz eder, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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İlgili Konular: #patlama #Iğdır #lastik

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