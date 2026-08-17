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Korkunç olay... Ormana götürdükleri genci, silahla bacağından yaralayıp kaçtılar!

Korkunç olay... Ormana götürdükleri genci, silahla bacağından yaralayıp kaçtılar!

17.08.2026 00:46:00
Güncellenme:
DHA
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Korkunç olay... Ormana götürdükleri genci, silahla bacağından yaralayıp kaçtılar!

Kütahya’da 4 şüpheli, araca bindirerek ormana götürdükleri F.G.’yi (29), silahla bacağından yaralayıp olay yerinde kaçtı. F.G. tedavi altına alınırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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Gaybiefendi Mahallesi’ndeki bir kafe önünde iddiaya göre 4 şüpheli, F.G.’yi araca bindirerek Maltepe Mahallesi mevkiindeki ormana götürdü.

Şüphelilerden biri, yanında bulunan silahla F.G.’ye ateş ederek bacağından yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.G., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. 

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