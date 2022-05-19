Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu: '1 yıl 20 gün hapis cezası yedim'

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dondurma yemesini yorumladığı için 1 yıl 20 gün hapis cezası alması nedeniyle aday olacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 11:48
Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu: '1 yıl 20 gün hapis cezası yedim'
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Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dondurma yediği görüntüler hakkında “Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” yorumunda bulunmuştu. 

Bayraktaroğlu, bu ifadelerinden dolayı Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 20 gün hapis cezası aldığını duyurdu.

Hapse girmemek için "Cumhurbaşkanı adayı olacağım" diyen Memduh Bayraktaroğlu, "Bu ülkede… Böyle absürt suçlamalarla hapse atılanlar… Başbakan ve hatta cumhurbaşkanı bile oluyorlar…" dedi.


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