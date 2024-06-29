Korkutan yangın... Demir kapıyı elleriyle söküp aileyi kurtardılar

Arnavutköy'de bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangını gören yurttaşlar, binada oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elleriyle kırdı.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:33
Korkutan yangın... Demir kapıyı elleriyle söküp aileyi kurtardılar
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Yangın, dün akşam 20.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Asil Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki yurttaşlar, üst katta oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elleriyle söktü.

Ekipler gelene kadar yurttaşlar üst katta mahsur kalan aileyi kurtardı. Mahallede paniğe neden olan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı veya can kaybının olmadığı yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Yurttaşların kapıyı söktüğü ve aileyi kurtardığı anlar anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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