Edirne'de orman yangını!
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Keşan’a bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına havadan da yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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