Korkutan yolculuk: Tavanda seyahat ettiler!

Adana’da 5 tarım işçisinin minibüsün tavanındaki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 10:18
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde tarladan dönen işçileri taşıyan minibüs sürücüsü, araç kapasitesinin dolması nedeniyle 5 kişiye tavanda yolculuk yaptırttı.

Minibüsün tavanındaki eklentilere tutunarak dengede kalmaya çalışan işçiler, olası kazalara davetiye çıkardı.

Tehlikeli yolculuk, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Minibüs bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. 


Adana Minibüs tavan

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