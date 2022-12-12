Arnavutköy'de feci kaza... İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı
İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre ters şeritten yola giren İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.
Feci kaza, Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 34 YB 3625 plakalı İETT otobüsünün şoförü, iddiaya göre ters şeritten yola girerek karşı yöne geçmek istedi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bu sırada 34 LCR 864 plakalı minibüs, İETT otobüsüne çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
14 kişinin yaralandığı kaza sonrasında araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaza sebebiyle yolda uzun araç trafiği oluştu
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