İzmir'de yolcu minibüsü devrildi: Sürücü yaralı!
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurlu havada kontrolden çıkıp devrilen, içinde yolcu bulunmayan minibüsün şoförü yaralandı.
Feci kaza, 11 Aralık Pazar saat 10.00 sıralarında, Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziemir - Yeni Garaj seferi yapan 35 M 8926 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI
İçerisinde yolcunun bulunmadığı minibüs yan yatarken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan şoför AKS ekipleri tarafından çıkartılırken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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