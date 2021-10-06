Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: 3'üncü doz BioNTech aşısı yapılacak mı?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacağı bildirildi. Haftalık yapılan toplantının ardından yazı açıklama yapılacak.
Toplantıda, geçtiğimiz gün okullarda başlayan PCR uygulaması değerlendirilecekken diğer gündem konusu ise aşılama olacak.
VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 5 Ekim Pazartesi gününe ait verilere göre, 29 bin 802 vaka tespit edilirken 228 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor bir artış yaşandı ve 30 bin sınırına dayandı.
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