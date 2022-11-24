Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Covid-19'a yakalandı
Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına katılacak olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Program, bir hafta ertelendi.
Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle program, bir hafta sonraya ertelendi. Ünlü tarihçi Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’da fuar alanı söyleşi salonunda Osmaniye’de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya gelecek.
BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Hocamız İlber Ortaylı’ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.
Fuarın 17.00 olarak planlanan açılış töreni ise Osmaniye protokolü ve öğrencilerin katılımları ile Cuma günü saat 15.00 olarak planlanarak değiştirildiği açıklandı.
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