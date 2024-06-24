Bursa'da baraka kundaklandı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:48

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:48

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler barakayı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm barakayı sararken; ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü ancak baraka kullanılamaz bir hale geldi.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.