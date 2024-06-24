Bursa'da baraka kundaklandı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir baraka kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişi veya kişiler barakayı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm barakayı sararken; ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü ancak baraka kullanılamaz bir hale geldi.
Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekbirlerle şubeyi bastılar
- Ayhan Sicimoğlu'ndan personeline tokatlı saldırı
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri!
- Alınmayan önlemler, yıkım getiren sonuç...
- 'MHP (Babamın partisi) ...'
- Şeriat İslam değildir
- Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?
- Yan yana gelemiyorlar: En uyumsuz 4 burç
- İYİ Partili başkanın 'çirkin ifadesine' tepkiler büyüyor
- Şevval Sam'ın 'sınıf farkı' açıklaması tepki çekti