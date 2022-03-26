Koruma altındaki dağ ceylanlarının sayısı artıyor

26 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Hatay Kırıkhan’da dağ ceylanları için Hatay Tabiatı Koruma Derneği girişimleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi’nde ceylanların sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de sadece Hatay’da yaşayan koruma altındaki “gazella gazella” türü dağ ceylanları, belli bir sayıya ulaşması halinde Türkiye’de buranın habitatına uygun değişik bölgelerine de bırakılacak.

Dağ ceylanlarının, dünyada Hatay dışında sadece İsrail’de yaşadığına dikkat çeken Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, “İsrail’deki dağ ceylanı sayısı 2000’li yıllarda 10 binlerdeyken şimdi iki binli sayılara düşmüş. Biz Hatay olarak İsrail’deki sayıyı yakalıyoruz” dedi. Dağ ceylanlarının nesli tehlike altındayken 1280’e ulaştığını belirten Öğünç, merkezde de 50 civarında dağ ceylanı bulunduğunu aktardı. Öğünç, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin de ceylanların korunması konusunda bilinç oluşturmak için 1 Nisan’da başlayacak “Expo 2021 Hatay”ın maskotu olarak dağ ceylanlarını seçtiğini belirtti.

MADENCİLİK SORUNU

Bölgedeki en büyük sorunlardan birinin madencilik faaliyetleri olduğunu söyleyen Öğünç, “Kurum olarak madenciliğe karşı değiliz. Bölgedeki biyoçeşitlilik, bitki örtüsü ve yerleşim alanı dikkate alınmalı. Burada yaşayan insanlar tarım ve küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Bu bölgede yapılacak madencilik çalışmaları, biyoçeşitlilikle birlikte insanların geçim kaynaklarına da zarar verecek. Yerel halkla biz dayanışma içerisinde bugüne kadar üç taş ocağı girişimini durdurduk fakat 5 Haziran 2021’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 8 bin dönümlük alan, korunan alanın dışına çıkarıldı” dedi.