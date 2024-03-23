Koruma altındaki terk edilmiş tarihi köyde 1 yılda 12 defineci yakalandı

Sivas'ta 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bir bölgeye taşınması ile zamanla harabeye dönen sit alanı olan koruma altındaki 400 yıllık Emirhan köyünde jandarma, kaçak kazılara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Köyde son 1 yılda 12 kişi kaçak kazıdan gözaltına alındı. Yaya ve araçlı devriyelerle bölgeyi gezen jandarma, dronla da havadan kontrol yapıyor.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:33
Koruma altındaki terk edilmiş tarihi köyde 1 yılda 12 defineci yakalandı
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Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta olup, 400 yıllık tarihi ile bilinen Emirhan köyü, konumu ve kış şartları nedeniyle 1980 itibarıyla göç verdi. 40 haneden ve taş yapılardan oluşan köy, farklı bir bölgeye taşındı.

Köy, aradan geçen 44 yılın ardından tamamen harabeye dönüştü. Köyün tarihi ve sit alanı olması nedeniyle altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünen defineciler ise zaman zaman köye gelerek evlerin çevrelerinde, arazilerde ve mezarlarda kaçak kazı yapıyor.

1 YILDA 12 DEFİNECİ YAKALANDI

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde son 1 yılda 12 kişiyi kaçak kazı yaparken gözaltına aldı. Şüphelilere, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldı.

Kaçak kazıda şüphelilerin yanlarında bulunan dedektör ve diğer kazı malzemelerine el konuldu. Jandarma ekipleri yaya ve araçlı devriyelerle bölgenin kaçak kazıya karşı kontrolünü aralıksız sürdürüyor. Köy, jandarma ekiplerine ait dronlarla da havadan taranıyor. 


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