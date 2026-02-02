Korumasıyla birlikte öldürüldü: Vedat Şahin cinayetinin firari şüphelisi 12 yıl sonra yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 12 yıl önce Şişli'de işlenen cinayetin aranan şüphelisi ile ilgili ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Şahinler suç örgütünün lideri Sedat Şahin'in kardeşi olan ve 24 Aralık 2014 tarihinde silahlı saldırıda bir koruması ile birlikte öldürülen Vedat Şahin'in cinayetinin şüphelisi 12 yıl sonra gözaltına alındı.

Bağcılar'daki bir adrese yapılan operasyonda 24 Aralık 2014 tarihinde Şişli ilçesi Vali Konağı Caddesi'nde Vedat Şahin isimli şahsın öldürülmesine ilişkin cinayet şüphelisi olarak aranan E.D., ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı.

Yapılan incelemeler kapsamında cinayetin şüphelilerinden biri olduğu belirlenen ve 12 yıldır firari durumda olan E.D., Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.