Koruyucu ailesini eve kilitleyip kaybolmuştu... 14 yaşındaki çocuk bulundu!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:30

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:30

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Doğançam Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte koruyucu anne-babasıyla kaldıkları evden 2 gün içerisinde 2 kez kaçan 14 yaşındaki A.D., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

Yukarı Pazarcı Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi yakınlarında bulunan A.D.’nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

A.D. 2 gün önce de evden kaçmış ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından Manavgat otogarında bulunarak koruyucu ailesine teslim edilmişti.