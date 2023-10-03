14 yaşındaki çocuk ailesini balkona kilitledi, evden kaçtı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde koruyucu ailesini balkona kilitleyerek evden kaçan 14 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 19:57
14 yaşındaki çocuk ailesini balkona kilitledi, evden kaçtı!
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Kahmranamaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından koruyucu ailesi ve kız kardeşiyle birlikte Hatay’dan Manavgat’ın Doğançam Mahallesi’ne yerleşen 14 yaşındaki A.D., sabah saatlerinde anne babasını balkona kilitledikten sonra ortadan kayboldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu'na koruyucu ailenin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından A.D.’nin aranmasına başlandı.

"KAÇMA TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU"

Koruyucu baba, "Eşimle çocuğumuz olmadı. Hatay’da yurda başvurarak 4 yaşındaki A.D. ve 3 yaşındaki kız kardeşine koruyucu aile olduk. 10 yıldır bizimle yaşıyorlar. Hatay depreminin ardından buraya geldik. Daha önce de kaçma teşebbüsünde bulundu. 2 gün önce kaçtı. Dün gece JASAT ekipleri buldu bize teslim etti. Bugün biz balkondayken kapıyı kilitleyip yeniden kaçtı. Artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Başına kötü bir şey gelmeden bulunmasını istiyoruz" dedi.


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