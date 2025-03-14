Köseler’e yönelik suçlamalar arasında: 'Kendi cebinden ödeme' suçu

Yayınlanma: 14.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 04:00

Köseler’e yönelik suçlamalar arasında, kişisel banka hesabı ile belediyenin hesabı arasındaki 67 bin TL’lik para transferinin de yer aldığı öğrenildi. Ancak söz konusu miktarın, Köseler ile birlikte tutuklanan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş tarafından, Köseler’in yemek ve ulaşım gibi kişisel harcamaları için belediye hesabından çekilen ve daha sonra Köseler tarafından belediyeye iade edilen para olduğu anlaşıldı.

DEFALARCA DİLE GETİRDİ

Daha önce belediye hesaplarından harcama yapmayacağını defalarca dile getiren Köseler’in, etik olmadığı gerekçesiyle bu parayı küsuratıyla iade ettiği ancak savcılık tarafından bu para akışının suçlama konusu yapıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’e bilgi veren Köseler’in avukatı İsmail Emre Telci, söz konusu suçlamayı doğrulayarak “Özel kalem, başkan adına bir harcama yapıyor. Bu, sorguda da bir suçlama olarak yöneltildi. Harcamalar, parça parça yapılan ve toplamda 67 bin TL’yi bulan ödemelerden oluşuyor. Alaattin Bey, sorguda bu harcamaların otel ya da uçak bileti ücreti olduğunu belirtti” dedi.