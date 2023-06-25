Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den, Bayraktar İHA açıklaması: 'Kosova...'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic, Türkiye'den Bayraktar İHA almamalarının nedenini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 17:32
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den, Bayraktar İHA açıklaması: 'Kosova...'
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinde yayın yapan Pink TV'ye açıklamalarda bulundu. 

Sırbistan'ın neden Bayraktar İHA'larını almadığını açıklayan Vucic, şöyle konuştu:

“Bayraktar TB-2'leri, almayı reddettik, çünkü onları Priştine'ye verdiler. Onlarla vu alanda işbirliği yapmayacağız.Yakın zamanda Çin'den CH-91 İHA'larını aldık, daha da alıyoruz. Beş ay içinde Orta Doğu'dan sipariş ettiğimiz bin adet intihar İHA'sını da teslim alacağız”

Vucic ayrıca, “Türkler, uluslararası hukuka göre var olması mümkün olmayan Kosova'yı ciddi şekilde silahlandırdı. Onlara tanksavar füzeleri, obüsler, Bayraktarlar verdi. Şu anda bunların hepsine sahipler. Bayraktarları hala uçuramadılar, NATO izin vermiyor” ifadesinde bulundu.


Sırbistan Aleksandar Vucic bayraktar İHA

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